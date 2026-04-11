Nella notte tra venerdì e sabato, a Induno Olona, si è verificato un episodio violento che ha causato un morto e due feriti gravi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Le autorità hanno disposto il trattamento di emergenza per le persone coinvolte, tutte trasportate in codice rosso. La zona è stata isolata mentre si cercano testimoni e si analizzano le prove sul luogo dell’incidente.

Un violento episodio di criminalità ha scosso la tranquillità di Induno Olona nella notte tra venerdì e sabato, lasciando un uomo senza vita e altre due persone in condizioni cliniche estremamente precarie. L’aggressione, avvenuta intorno alle 00:47 in via Porro Gian Pietro al civico 85, ha portato all’arresto immediato di due individui da parte dei carabinieri. La gestione dell’emergenza tra soccorso aereo e ospedali d’eccellenza. La rapidità della risposta sanitaria è stata determinante nel tentativo di salvare le vittime coinvolte nello scontro, che ha protagonisti tre uomini di età rispettivamente di ventisette, trenta e cinquanta anni. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha coordinato un intervento massiccio sul posto, impiegando tre ambulanze e attivando l’elisoccorso per gestire la gravità delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di sangue a Induno Olona: un morto e due feriti in codice rosso

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Tutte le 30 squadre in campo nella penultima notte di regular season NBA. Brilla, e non poco, Simone Fontecchio - facebook.com facebook

Care donne e cari uomini della Polizia di Stato, il vostro lavoro è fatto di turni di notte, di strade difficili, di decisioni da prendere in pochi secondi con conseguenze che durano anni. È fatto di famiglie che aspettano, di sacrifici che nessuno conteggia, di rischi af x.com