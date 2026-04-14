Nella notte tra Napoli e Giugliano si sono verificati due episodi di violenza armata che hanno coinvolto due uomini di età diversa. I fatti hanno portato al ferimento di entrambe le persone, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle motivazioni. La polizia sta indagando per fare luce su quanto accaduto e identificare eventuali responsabili. La situazione ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale.

Due episodi di violenza armata hanno scosso la tranquillità della notte tra il capoluogo partenopeo e l’area metropolitana, coinvolgendo due uomini di età diverse. Mentre un ventottenne è stato ricoverato d’urgenza per ferite critiche, un quarantenne è rimasto ferito a Giugliano dopo un agguato messo in atto da occupanti di un veicolo in movimento. Dinamiche degli scontri notturni tra Napoli e Giugliano. Il primo intervento delle forze dell’ordine riguarda un giovane di 28 anni, trasportato d’urgenza presso il presidio ospedaliero Vecchio Pellegrini. Il quadro clinico riferito dai medici ha evidenziato due lesioni, una localizzata sull’addome e l’altra sulla gamba, che hanno reso necessario un immediato ricorso alla sala operatoria; a causa delle condizioni, il ferito non ha potuto rilasciare dichiarazioni sul fatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di sangue tra Napoli e Giugliano: due feriti dopo gli agguati

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Serie di interventi nella notte nel centro di Bra - facebook.com facebook

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