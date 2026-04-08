Dopo il nubifragio del 10 marzo, il Comune di Frasso Telesino ha inviato una richiesta ufficiale alla Regione Campania per ottenere lo stato di calamità naturale. La decisione mira a ottenere fondi per far fronte ai danni causati dall’evento atmosferico intensissimo. La richiesta è stata formalizzata per avviare le procedure di riconoscimento e intervento, in attesa di una risposta dall’ente regionale.

Il Comune di Frasso Telesino ha richiesto formalmente alla Regione Campania l’attribuzione dello stato di calamità naturale per contrastare i danni causati dal nubifragio del 10 marzo scorso. L’amministrazione locale ha agito rapidamente attraverso la delibera numero 17, approvata all’unanimità dalla Giunta l’11 marzo 2026. L’obiettivo è ottenere risorse economiche e interventi strutturali dai livelli amministrativi superiori per riparare le ferite lasciate da un evento meteorologico estremo. Il territorio della Valle Telesina e l’intera area del Sannio sono stati travolti da una combinazione letale di piogge torrenziali, raffiche di vento violentissime e una grandinata di forte intensità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frasso Telesino: battaglia per i fondi dopo il nubifragio

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