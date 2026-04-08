Frasso Telesino | battaglia per i fondi dopo il nubifragio
Dopo il nubifragio del 10 marzo, il Comune di Frasso Telesino ha inviato una richiesta ufficiale alla Regione Campania per ottenere lo stato di calamità naturale. La decisione mira a ottenere fondi per far fronte ai danni causati dall’evento atmosferico intensissimo. La richiesta è stata formalizzata per avviare le procedure di riconoscimento e intervento, in attesa di una risposta dall’ente regionale.
Il Comune di Frasso Telesino ha richiesto formalmente alla Regione Campania l’attribuzione dello stato di calamità naturale per contrastare i danni causati dal nubifragio del 10 marzo scorso. L’amministrazione locale ha agito rapidamente attraverso la delibera numero 17, approvata all’unanimità dalla Giunta l’11 marzo 2026. L’obiettivo è ottenere risorse economiche e interventi strutturali dai livelli amministrativi superiori per riparare le ferite lasciate da un evento meteorologico estremo. Il territorio della Valle Telesina e l’intera area del Sannio sono stati travolti da una combinazione letale di piogge torrenziali, raffiche di vento violentissime e una grandinata di forte intensità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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