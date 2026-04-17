L’Automobile Club Arezzo presenta il libro di Valentino Minocchi Storie d’arte aretina

L’Automobile Club di Arezzo ha annunciato la presentazione del libro scritto da Valentino Minocchi, intitolato “Storie d’arte aretina: dalla galleria l’incontro al premio Arezzo nel Novecento”. L’opera analizza la storia artistica del territorio, concentrandosi sulla galleria e sul premio dedicato all’arte nel Novecento. La presentazione si terrà nei prossimi giorni, coinvolgendo anche rappresentanti e appassionati di arte locale.

Arezzo, 17 aprile 2026 – L’Automobile Club Arezzo presenta il libro di Valentino Minocchi “Storie d’arte aretina: dalla galleria l’incontro al premio Arezzo nel Novecento”, un’opera che intreccia la storia artistica del territorio con quella dell’Automobile Club aretino. Si è svolta questa mattina, presso la sede di ACI Arezzo in viale Luca Signorelli 24A, la presentazione del libro di Valentino Minocchi “Storie d'arte aretina: dalla galleria l'incontro al premio Arezzo nel Novecento”, un’opera che intreccia la storia artistica del territorio con quella dell’Automobile Club aretino. L’incontro ha visto la partecipazione del...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Automobile Club Arezzo presenta il libro di Valentino Minocchi “Storie d’arte aretina” Notizie correlate "Storie d'arte aretina: dalla galleria l'incontro al premio Arezzo nel novecento", il libro di MinocchiArezzo, 15 aprile 2026 – Il 17 aprile, presso la Sede di Aci Arezzo, in viale Luca Signorelli 24/A ad Arezzo, alle ore 10. L’Automobile Club Arezzo celebra i “Pionieri al volante” del 2026:Arezzo, 10 marzo 2026 – L'Automobile Club Arezzo ha celebrato anche quest'anno gli automobilisti aretini che hanno dimostrato una guida esemplare per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Volley, il Club Arezzo domina il derby: 3-0 a Grosseto al Maccagnolo; Caltanissetta premia i campioni 2025 | onore a Santo Ferraro. L’Automobile Club Arezzo presenta il libro di Valentino Minocchi Storie d’arte aretinaArezzo, 17 aprile 2026 – L’Automobile Club Arezzo presenta il libro di Valentino Minocchi Storie d’arte aretina: dalla galleria l’incontro al premio Arezzo nel Novecento, un’opera che intreccia la s ... lanazione.it I primi 100 anni dell'Automobile Club Arezzo: Mennini: Siamo parte della storiaL'Aci di Arezzo celebra i suoi 100 anni con un volume scritto da Enzo Roncolini. Il presidente Bernardo Mennini racconta come l'ente abbia accompagnato gli aretini in tutte le fasi dello sviluppo ... lanazione.it LA PALLAVOLO A SOSTEGNO DELLA RICERCA In occasione di Pasqua, il Cortona Volley ha organizzato un torneo pasquale di categoria under 13 maschile con Fides Torrita, Club Arezzo e Pallavolo Città di Castello per un totale di 42 giovani atleti. facebook