Francesca Alotta a Pianezza presenta il suo libro Vastasa – Storie di donne ribelli compresa la mia

Il 14 maggio 2026 al cinema Lumiere di Pianezza si terrà la presentazione del libro “Vastasa – Storie di donne ribelli (compresa la mia)” scritto dalla cantautrice e scrittrice Francesca Alotta. L’evento prevede la partecipazione dell’autrice, che illustrerà il suo lavoro e le storie raccolte nel volume. La presentazione si svolgerà in un locale di Pianezza, senza ulteriori dettagli sul programma.

Il 14 maggio 2026 al cinema Lumiere di Pianezza la celebre cantantautrice e scrittrice Francesca Alotta presenterà il suo libro “Vastasa – Storie di donne ribelli (compresa la mia)”. Questo romanzo racconta la storia di donne “vastase” (maleducate), partendo dal vissuto della famiglia.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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