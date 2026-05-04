Un libro di corsa | L’invasione

Un nuovo libro intitolato «L’invasione» affronta il tema delle droghe, concentrandosi sull’aumento degli oppioidi sintetici. L’autore, Biagio Simonetta, guida il lettore attraverso una narrazione che esplora il fenomeno dell’invasione di sostanze psicoattive nel mercato. La pubblicazione si concentra sulla crescita di questa forma di droga e sulle dinamiche che ne derivano, offrendo un’analisi dettagliata del problema senza entrare in giudizi o interpretazioni.

Titolo decisamente azzeccato per questo libro. Biagio Simonetta, ci porta nel mondo delle droghe, precisamente all’ascesa degli oppioidi sintetici. Da farmaci da banco che non ti facevano sentire nessun dolore, sono diventate sostanze letali. La domanda che mi sono posta è: Come è possibile? Simonetta attraverso storie, testimonianze e dati scrive come un’emergenza sanitaria sia diventata un’emergenza sociale, economica e culturale.🔗 Leggi su Tpi.it

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