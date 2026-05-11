Un hub per le corriere nell' ex Consorzio | la proposta del candidato Fabio Conte

Un candidato sindaco di Monselice ha proposto di creare un nuovo hub intermodale per le corriere nell’area dell’ex Consorzio Agrario, situata nel centro della città. L’idea è stata definita “certamente ambiziosa” dallo stesso candidato, che ha presentato questa proposta come un progetto da realizzare nell’area in questione. La proposta riguarda il potenziamento delle infrastrutture di logistica e trasporto nell’area centrale della località.

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