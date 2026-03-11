In un dibattito che coinvolge diverse università, il rettore dell'Università Politecnica delle Marche ha avanzato una proposta di fusione tra atenei, mentre alcune altre istituzioni sembrano difendere principalmente le proprie posizioni di potere. La questione ha suscitato reazioni contrastanti, con commenti che criticano le motivazioni dietro le diverse posizioni. La discussione si svolge in un clima di tensione tra le parti coinvolte, senza che siano ancora emerse decisioni definitive.

Uno pensa: sono rettori, quindi preparati, di sicuro magnifici. Li immagini in testa al plotone che mostrano la strada con la lampada di Diogene. Invece, dopo 5 giorni di imbarazzante silenzio seguito alla proposta di fondere le 4 Università regionali in una sola - lanciata venerdì dall’ingegnere Enrico Quagliarini, neo rettore della Politecnica - i nostri eroi si sono svegliati dal letargo, e dalla grotta Guattari (quella dove l'uomo di Neanderthal riuscì a capire come accendere il fuoco) hanno fustigato la fuga in avanti dell’acerbo collega. In sintesi: «La Crum – Coordinamento dei Rettori delle Università Marchigiane - (ma perché al femminile se coordinamento è maschile?) smentisce che vi sia qualunque ipotesi di fusione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fusione Atenei, la proposta del rettore Quagliarini (Univpm) e quelle Università che difendono solo le poltrone. IL FONDO DEL DIRETTORE DEL CORRIERE ADRIATICO

