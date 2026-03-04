Colleferro La Giunta Comunale ha approvato la proposta di adesione del Comune di Colleferro al Consorzio Industriale del Lazio

La Giunta Comunale di Colleferro ha dato il via libera alla proposta di adesione del Comune al Consorzio Industriale del Lazio con la Deliberazione n. 51. La decisione riguarda l’ingresso ufficiale nel consorzio, un passaggio che coinvolge le modalità di partecipazione e le condizioni previste. La delibera è stata approvata recentemente e rappresenta un passo importante per l’amministrazione locale.