Colleferro La Giunta Comunale ha approvato la proposta di adesione del Comune di Colleferro al Consorzio Industriale del Lazio
La Giunta Comunale di Colleferro ha dato il via libera alla proposta di adesione del Comune al Consorzio Industriale del Lazio con la Deliberazione n. 51. La decisione riguarda l’ingresso ufficiale nel consorzio, un passaggio che coinvolge le modalità di partecipazione e le condizioni previste. La delibera è stata approvata recentemente e rappresenta un passo importante per l’amministrazione locale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – La Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 51 – “Proposta di adesione del Comune di Colleferro al L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
