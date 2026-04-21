Il 21 aprile 2026 il Regno Unito ricorda i 100 anni dalla nascita della Regina Elisabetta II. In occasione di questa data, il re ha condiviso un ricordo di sua madre, affermando che “mamma non sarebbe felice del mondo di oggi”. Un video accompagna le sue parole, mentre si susseguono le commemorazioni ufficiali e gli eventi per celebrare la figura della sovrana, scomparsa nel 2022.

Il 21 aprile 2026 il Regno Unito celebra un anniversario storico: il centenario della nascita della Regina Elisabetta II. Per l’occasione, Buckingham Palace ha diffuso un videomessaggio toccante di re Carlo III, che ha voluto ricordare la sua “adorata mamma” con parole cariche di emozione e riflessione sul presente. “ Cara mamma, rimarrai per sempre nei nostri cuori “, esordisce il sovrano nel filmato registrato all’inizio di aprile nella biblioteca del castello di Balmoral, la residenza scozzese dove Elisabetta si spense l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni. Nel video, Carlo III appare in piedi circondato dai volumi della storica biblioteca, mentre sullo sfondo si intravedono due fotografie della regina.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Mamma non sarebbe felice del mondo di oggi”: re Carlo ricorda Elisabetta nel giorno dei 100 anni (VIDEO)

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