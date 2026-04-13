Un giro in Ferrari e per le strade di Napoli con un campione del mondo neopatentato
Un giovane neopatentato ha effettuato un giro in Ferrari attraversando le strade di Napoli, raggiungendo i 300 chilometri all’ora. A soli 19 anni, ha partecipato a un evento in cui ha concluso davanti a piloti di livello internazionale. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni sulla sicurezza e sulle modalità di accesso alle auto ad alte prestazioni.
Correre in auto a 300 chilometri l’ora e tagliare il traguardo davanti ai migliori piloti automobilistici di tutto il mondo a 19 anni. È quello che è accaduto pochi mesi fa a Vincenzo Scarpetta, campione mondiale Ferrari Challenge. Scarpetta, nato da un ramo della famiglia dell’Eduardo che ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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