Aci tra inclusione disabilità e motori | torna Un giorno per Noi

Oggi ad Arezzo si svolge l’evento “Un giorno per Noi”, dedicato all’inclusione e alle disabilità nel settore motoristico. L’iniziativa si svolge durante tutta la mattina e mira a promuovere la conoscenza delle norme di educazione stradale, coinvolgendo persone con diverse esigenze e avvicinandole al mondo delle auto e dello sport automobilistico. La manifestazione si concentra sulla sensibilizzazione e sulla partecipazione di tutti gli interessati.

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Arezzo, 10 maggio 2026 – Torna oggi per tutta la mattina l’evento inclusivo Aci pensato per diffondere la conoscenza e il rispetto delle regole di educazione stradale e avvicinare tutti al mondo dello sport automobilistico. E’ questo lo scopo di "Un giorno per Noi", rivolto ai ragazzi disabili che si svolge dalle 9,30 alle 12,30 nel piazzale dello stadio di Arezzo. Una giornata che avrà lo scopo di donare emozioni ai ragazzi con disabilità. “Un Giorno per Noi" è un evento inclusivo organizzato dall’ Automobile Club Arezz o, che offre a giovani con disabilità l'emozione di salire a bordo di vere auto da rally e da corsa unendo sport, sicurezza stradale e inclusione sociale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aci tra inclusione, disabilità e motori: torna "Un giorno per Noi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aci, torna "Un giorno per Noi", rivolto ai ragazzi disabiliArezzo, 6 maggio 2026 – Aumentare la conoscenza e il rispetto delle regole di educazione stradale e avvicinare tutti al mondo dello sport... Imola vola oltre la F1: tra WEC, Tricolori Aci, Civ è pronto un 2026 di grandi motoriIl GP di Formula 1 non c'è più, ma l'Autodromo di Imola non ha certo chiuso i battenti, anzi.