8 marzo San Giovanni di Dio | il Santo che rivoluzionò la cura dei malati

Il 8 marzo si celebra San Giovanni di Dio, noto per aver rivoluzionato l’assistenza ai malati. Con l’esortazione “fate bene, fratelli”, ha promosso un metodo di cura più efficace e umano. La figura del santo è legata a un cambiamento nelle pratiche di assistenza, lasciando un’impronta significativa nel settore sanitario. La sua influenza si è estesa nel tempo attraverso le sue azioni e i insegnamenti.

Con la sua esortazione "fate bene, fratelli", san Giovanni di Dio è noto per aver rivoluzionato il modo di assistere i malati sviluppando un metodo efficace. L'8 marzo si commemora san Giovanni di Dio, fondatore dell'Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli. Dopo una vita avventurosa come pastore e soldato, si convertì e si dedicò totalmente alla cura dei poveri e malati a Granada, rivoluzionando l'assistenza sanitaria con un approccio innovativo. Era nato con il nome di João Cidade l'8 marzo 1495 in un piccolo paese del Portogallo. A soli 8 anni scappa di casa e si ritrova a Oropesa, in Spagna, a vivere con una famiglia di pastori che lo prende con sé fino ai 27 anni.