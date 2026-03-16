I papà lombardi e il congedo di paternità | i dati e quanta strada è stata fatta

In Lombardia, i papà che usufruiscono del congedo di paternità sono tra i più numerosi in Italia, con una percentuale del 59%. La regione si distingue rispetto ad altre del Nord, dove circa tre su cinque padri approfittano di questa misura. I dati evidenziano una presenza significativa di utenti rispetto ad altre aree del Paese, confermando una tendenza che riguarda in modo particolare il territorio lombardo.

Milano – I papà lombardi sono tra i maggiori utilizzatori del congedo di paternità. Sul territorio italiano, infatti, la presenza dei papà che ne usufruiscono continua a essere fortemente concentrata nelle regioni settentrionali, dove vivono circa tre utilizzatori su cinque (59% cioè 107.273 padri). La Lombardia come detto è al primo posto con il 38,2% degli utilizzatori del Nord, seguita da Veneto (18,9%) ed Emilia-Romagna (16,8%). Ma qual è il quadro generale? Nel 2024 l'utilizzo del congedo di paternità in Italia si conferma stabile, con oltre il 64% dei padri lavoratori dipendenti che ha beneficiato della misura. Dopo anni di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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