La Corte d’Appello ha assolto due amministratrici del gruppo ’Ubriachi di gas’ dal reato di turbativa della libertà del commercio, ponendo fine a un procedimento giudiziario che durava da tempo. La sentenza è stata accolta con sollievo da una delle imputate, che ha dichiarato che si tratta della conclusione di un lungo incubo. La battaglia legale, tuttavia, non sembra ancora essere terminata.

"Questa sentenza è la fine di un incubo. Ma la battaglia non è ancora finita". Si sente più sollevata Marisa Grossi, adesso che i giudici della Corte d’Appello hanno assolto lei e Mirella Guzzo, amministratrici del gruppo ’Ubriachi di gas’, dal reato più grave: turbativa della libertà del commercio. L’accusa, per la quale erano state condannate un anno fa dal tribunale di Rimini, era quella di aver sottratto indebitamente clienti a Sgr, attraverso sia l’azione portata avanti sui social sulle bollette di luce e gas sia con incontri pubblici. Grossi e Guzzo, che gestiscono la pagina Facebook ’Ubriachi di gas’, hanno creato un gruppo d’acquisto per la fornitura di luce e gas, a cui inizialmente hanno aderito più di mille persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sentenza su ’Ubriachi di gas’. Marisa Grossi: "Giustizia è fatta. Non abbiamo rubato i clienti a Sgr"

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