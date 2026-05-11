Un esercito di notai 1001 combinazioni delusioni e pollici in alto | siamo stati alla Lottery Nba e
Abbiamo assistito dal vivo a uno dei momenti più significativi della stagione Nba, seguendo le operazioni che hanno coinvolto notai e verifiche ufficiali. Durante l'evento, sono state effettuate perquisizioni e controlli, mentre i partecipanti si sono mostrati divisi tra delusione e approvazioni sui social. L'atmosfera era carica di tensione, con commenti contrastanti sui risultati delle operazioni e le potenziali conseguenze per le squadre coinvolte.
La Lottery può cambiare la direzione di una franchigia, in un draft talentuoso e profondo come quello del prossimo giugno il suo peso quindi diventa enorme. Così uno dei momenti più importanti della stagione Nba arriva non sul parquet ma in un padiglione del Navy Yard di Chicago. Siamo stati, insieme a un ristretto gruppo di cronisti, nella "Drawing Room" per assistere al processo che porta alla compilazione delle 14 buste che vengono poi aperte durante l'evento televisivo e che stabiliscono l'ordine di scelta delle franchigie Nba al prossimo draft, dove sceglieranno i migliori talenti del basket universitario e mondiale Misure di...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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