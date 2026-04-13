Dopo la partita tra Fiorentina e Lazio, l’allenatore della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha sottolineato che la squadra è rimasta unita fino alla fine e ha evidenziato il valore del gruppo, aggiungendo che sono riusciti a ottenere qualcosa di importante. La gara si è disputata al Franchi e l’allenatore ha analizzato le fasi più significative dell’incontro.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo stati squadra fino alla fine. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante»

Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo andati in svantaggio però questa squadra adesso ha un plus: sa reagire»Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota...

Vanoli non ci sta: "Abbiamo approcciato bene la gara, ma siamo stati condannati dagli episodi"Verifica d'inglese assolutamente insufficiente per la Fiorentina di Paolo Vanoli, uscita dal Selhurst Park con un netto 3-0 a favore del Palace.

E TORNATE IN PEDALO! FIORENTINA - PISA 1-0 Live Stadio Franchi

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Vittoria pesantissima per la Fiorentina! Gosens stende la Lazio e porta i viola a +8 dalla zona retrocessione. Successo decisivo per la salvezza - facebook.com facebook

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