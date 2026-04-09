Il Siulp e la sicurezza alla frontiera marittima | Siamo in alto mare

Il Siulp di Ancona ha annunciato che nel 2025 saranno movimentate circa 11,4 milioni di tonnellate di merci, sottolineando la presenza di forze di sicurezza in alta mare. La questione riguarda la tutela della frontiera marittima e il ruolo delle forze dell’ordine nelle operazioni di controllo e sorveglianza. La comunicazione è stata diffusa dal segretario generale provinciale del sindacato, che ha evidenziato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza in mare.

ANCONA – Da Alessandro Bufarini, segretario generale provinciale del Siulp Ancona riceviamo e pubblichiamo: «Nel 2025, 11,4 milioni di tonnellate di merci movimentate e 832.790 passeggeri registrati: numeri che certificano l’importanza fondamentale del Porto di Ancona dal punto geopolitico e per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Sicurezza, la protesta del Siulp: "Elevare il commissariato per avere più personale"Elevare a ‘dirigenziale’ il rango del commissariato di Civitanova, che significa avere più uomini, più mezzi e più risorse per contrastare la... Sicurezza nelle stazioni, il Siulp di Latina rilancia: “Subito un presidio PolFer””Latina, 26 marzo 2026 – Torna al centro del dibattito il tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie della provincia di Latina. Temi più discussi: Criticità gestionali e amministrative nel servizio Telepass in convenzione AISCAT; Sicurezza stazione a Bologna, l’allarme del Siulp sul trasferimento di agenti a Rimini; Stazione centrale senza agenti Polfer: l'allarme sicurezza arriva in Parlamento; Sicurezza, intesa Siulp–D’Andrea: Priorità condivise per San Benedetto e la Riviera. San Benedetto, il Siulp incontra D’Andrea: convergenza sulle priorità per la sicurezzaConfronto definito costruttivo tra il sindacato di polizia e la candidata: al centro organici, videosorveglianza, illuminazione pubblica e presenza delle forze dell’ordine sulla Riviera ... lanuovariviera.it Sicurezza a San Benedetto, il Siulp incontra Fede e Mozzoni: intesa sulle prioritàIl sindacato di polizia ha incontrato separatamente i due candidati sindaci, indicando interventi su presidi, videosorveglianza, illuminazione e rinforzi estivi per la Riviera ... lanuovariviera.it "La sicurezza non è un costo" Le parole del segretario provinciale del Siulp, Tommaso Bellavia - facebook.com facebook