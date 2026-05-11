Domani, martedì 12 maggio, sarà disponibile in libreria il libro intitolato ‘Un cuore bruciato’, scritto dalla madre di Domenico. Il volume racconta la storia personale e le vicende legate a Domenico, offrendo una narrazione diretta e senza filtri. La pubblicazione si inserisce in un momento di attenzione verso le testimonianze legate a eventi dolorosi e alle esperienze familiari.

Tempo di lettura: 2 minuti Esce domani, martedì 12 maggio, nelle librerie ‘Un cuore bruciato’, la storia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto a seguito di un trapianto di cuore andato male con l’organo da trapiantare arrivato bruciato a Napoli, raccontata dalla madre Patrizia Mercolino e dal legale della famiglia Francesco Petruzzi. Nelle 112 pagine del libro edito da Piemme la donna riavvolge il nastro della sua dolorosa esperienza ripercorrendo tutti i passaggi dell’odissea vissuta negli scorsi mesi. Una lunga lettera d’amore a suo figlio, perché non venga mai dimenticato e perché continui a vivere attraverso queste pagine: raccontarsi e raccontare diventa un modo per parlare di nuovo, e per sempre, a chi non c’è più.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Un cuore bruciato’, il dramma di Domenico in un libro firmato dalla mamma

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