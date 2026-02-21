Morto il bambino col cuore bruciato a Napoli la mamma di Domenico | Ora una Fondazione a lui dedicata
Domenico, il bambino di Napoli che ha perso la vita dopo il trapianto di cuore, ha acceso un movimento di solidarietà. La madre annuncia l’intenzione di avviare una Fondazione dedicata a suo figlio, per sensibilizzare sul tema delle donazioni e del trapianto. La decisione arriva dopo il drammatico episodio che ha coinvolto il piccolo e ha suscitato molte reazioni nella comunità. La creazione della struttura mira a ricordare Domenico e a promuovere il rispetto delle procedure mediche.
La mamma di Domenico, il bambino di Napoli morto dopo un trapianto di cuore "bruciato", ha annunciato la prossima creazione di una fondazione in suo nome, per mantenere vivo il suo ricordo e aiutare altre famiglie. Nel momento di maggior dolore, la donna ha avuto anche la forza di diffidare da truffe che raccogliessero denaro per suo conto. Domenico è morto all'ospedale Monaldi dopo il peggioramento irreversibile delle sue condizioni. Napoli, è morto il bambino La tragica storia di Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Napoli ricoverato all'ospedale Monaldi dopo aver ricevuto un cuore "bruciato" durante il trasporto, si è conclusa nella mattinata di sabato 21 febbraio con il suo decesso.
Domenico, morto il bimbo con il cuore bruciato: mamma e papà stretti attorno a luiDomenico, il bambino trasferito a Napoli per un trapianto, è spirato in ospedale.
Il bambino dal cuore bruciato è morto. La madre: «Una fondazione in sua memoria»Domenico, un bambino di due anni e due mesi, è venuto a mancare questa mattina alle nove.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
È morto a Napoli il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato.
Bimbo trapiantato, morto il piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli.
Morto il bambino di 2 anni Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli, il bimbo trapiantato di cuore vittima di una tragica catena di errori dei medici. Una vicenda drammatica, che negli ultimi giorni ha scosso l'opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla sicurezza
