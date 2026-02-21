Morto il bambino col cuore bruciato a Napoli la mamma di Domenico | Ora una Fondazione a lui dedicata

Da virgilio.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico, il bambino di Napoli che ha perso la vita dopo il trapianto di cuore, ha acceso un movimento di solidarietà. La madre annuncia l’intenzione di avviare una Fondazione dedicata a suo figlio, per sensibilizzare sul tema delle donazioni e del trapianto. La decisione arriva dopo il drammatico episodio che ha coinvolto il piccolo e ha suscitato molte reazioni nella comunità. La creazione della struttura mira a ricordare Domenico e a promuovere il rispetto delle procedure mediche.

morto il bambino col cuore bruciato a napoli la mamma di domenico ora una fondazione a lui dedicata
© Virgilio.it - Morto il bambino col cuore bruciato a Napoli, la mamma di Domenico: "Ora una Fondazione a lui dedicata"

La mamma di Domenico, il bambino di Napoli morto dopo un trapianto di cuore “bruciato“, ha annunciato la prossima creazione di una fondazione in suo nome, per mantenere vivo il suo ricordo e aiutare altre famiglie. Nel momento di maggior dolore, la donna ha avuto anche la forza di diffidare da truffe che raccogliessero denaro per suo conto. Domenico è morto all’ospedale Monaldi dopo il peggioramento irreversibile delle sue condizioni. Napoli, è morto il bambino La tragica storia di Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Napoli ricoverato all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto un cuore “bruciato” durante il trasporto, si è conclusa nella mattinata di sabato 21 febbraio con il suo decesso.🔗 Leggi su Virgilio.it

Domenico, morto il bimbo con il cuore bruciato: mamma e papà stretti attorno a luiDomenico, il bambino trasferito a Napoli per un trapianto, è spirato in ospedale.

Il bambino dal cuore bruciato è morto. La madre: «Una fondazione in sua memoria»Domenico, un bambino di due anni e due mesi, è venuto a mancare questa mattina alle nove.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioni; Bimbo con il cuore bruciato, iniziata la terapia del dolore: Resta attaccato all'Ecmo, eliminate le altre cure. La mamma: Non ci sono...; Bambino con il cuore bruciato, faro sugli errori commessi a Bolzano; Trapiantato a Bergamo cuore inizialmente destinato a bimbo Napoli.

morto il bambino colMorto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato. La mamma: Ora una fondazione a suo nomeL'ospedale Monaldi (Foto LaPresse/Marco Cavero) È morto a Napoli il bambino al quale era ... msn.com

Bimbo trapiantato, morto il bambino di 2 anni a Napoli: la nota ufficiale dell'ospedale Monaldi. «E' finita»Bimbo trapiantato, morto il piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli. Ho appena ricevuto la chiamata della signora. È ... msn.com