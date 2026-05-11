Un conto corrente dedicato al Fondo di solidarietà per il sociale a Ortona
È stato istituito un conto corrente dedicato al Fondo di solidarietà per il sociale a Ortona. Questo fondo ha come scopo di raccogliere risorse destinate a interventi sociali e a situazioni di fragilità nel territorio cittadino. Le risorse vengono generate dal taglio delle indennità di alcune figure pubbliche e vengono utilizzate per supportare direttamente la comunità locale. L’obiettivo è rendere immediatamente operativo il sostegno alle persone in difficoltà.
Un fondo di solidarietà che nasce con l’obiettivo di destinare risorse concrete a interventi sociali e situazioni di fragilità presenti sul territorio cittadino, trasformando il taglio delle indennità in uno strumento operativo e immediatamente utile per la comunità. Il Comune di Ortona ha.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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