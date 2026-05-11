Un conto corrente dedicato al Fondo di solidarietà per il sociale a Ortona

È stato istituito un conto corrente dedicato al Fondo di solidarietà per il sociale a Ortona. Questo fondo ha come scopo di raccogliere risorse destinate a interventi sociali e a situazioni di fragilità nel territorio cittadino. Le risorse vengono generate dal taglio delle indennità di alcune figure pubbliche e vengono utilizzate per supportare direttamente la comunità locale. L’obiettivo è rendere immediatamente operativo il sostegno alle persone in difficoltà.

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