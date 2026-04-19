Violenza economica nel 95% dei casi di femminicidio | fondo da 2 milioni e conto corrente gratuito

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio ha approvato una relazione dedicata alla violenza economica, che si presenta in circa il 95% dei casi di femminicidio. Contestualmente, sono stati annunciati un fondo di due milioni di euro e l’attivazione di un conto corrente gratuito, destinati a sostenere le vittime di violenza di genere. La relazione analizza i dati e le modalità con cui questa forma di violenza si manifesta.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha approvato una relazione incentrata sul tema della violenza economica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Commissione femminicidio approva relazione sulla violenza economica di genereInserire nel codice penale, in particolare nella formulazione del reato 572 del codice penale, maltrattamenti in famiglia, il concetto di "violenza... 7,7 milioni di vittime: la violenza economica in ItaliaSette milioni e settecentomila italiani hanno vissuto in prima persona episodi di violenza economica, un fenomeno che colpisce il 15% della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Femminicidio, Lega: contro violenza economica siamo in prima linea; Violenza economica di genere: questa sconosciuta; Femminicidio, ok unanime Commissione parlamentare su relazione sulla violenza economica di genere. Violenza economica nel 95% dei casi di femminicidio: fondo da 2 milioni e conto corrente gratuitoLa Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio ha approvato una relazione che pone l’attenzione sulla violenza economica come fenomeno sistemico. La senatrice Elena Testor (Lega) ha illustra ... orizzontescuola.it La violenza economica sia un reato, la Commissione femminicidio approva la relazioneInserire nel codice penale, in particolare nella formulazione del reato 572 del codice penale, maltrattamenti in famiglia, il concetto di violenza economica quale modalità di integrazione del reato, ... ansa.it Fra le varie forme di violenza di genere ne esiste una ancora poco conosciuta, ma subdola e pervasiva. Parliamo della violenza economica, ovvero il controllo delle finanze e della gestione del patrimonio personale da parte di un partner o un familiare. Il gove - facebook.com facebook La violenza economica di genere e le sue conseguenze devastanti raccontate attraverso testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi. “Libere di… Vivere” è il primo docufilm ad affrontare questo fenomeno ancora poco noto. In esclusiva su RaiPl x.com