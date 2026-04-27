Si logga al WiFi pubblico e rischia di trovarsi il conto corrente prosciugato

Una persona si è collegata a una rete WiFi pubblica e, nel giro di poche ore, ha scoperto che il conto corrente era stato svuotato. L’incidente è avvenuto durante una mattina, quando l’utente ha utilizzato la connessione senza sospettare i rischi. Dopo aver effettuato operazioni online, si è accorto di transazioni non autorizzate sul suo conto. La vicenda evidenzia le potenziali minacce legate all’uso di reti WiFi aperte.

La mattina si logga a una rete di WiFi pubblica e dopo poche ore rischia di trovarsi il conto corrente prosciugato. È successo a una monzese che ha raccontato l’accaduto sul seguitissimo gruppo Facebook “Sei di Monza se.”. Un racconto per mettere in allerta i “navigatori”. La donna quella mattina.🔗 Leggi su Monzatoday.it Jimin’s Career in Danger! This Controversy Might be the Trigger! Notizie correlate Finto operatore bancario, l'ultima truffa: conto prosciugatoUn finto operatore bancario, che aggancia le vittime grazie a un sms altrettanto fake. Truffato con la app della banca. “Così mi hanno prosciugato il conto”Ancona, 3 marzo 2026 – Consulta la App della banca da cellulare quando gli arriva un messaggio dove l’istituto di credito lo informa che qualcuno...