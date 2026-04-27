Si logga al WiFi pubblico e rischia di trovarsi il conto corrente prosciugato

Da monzatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona si è collegata a una rete WiFi pubblica e, nel giro di poche ore, ha scoperto che il conto corrente era stato svuotato. L’incidente è avvenuto durante una mattina, quando l’utente ha utilizzato la connessione senza sospettare i rischi. Dopo aver effettuato operazioni online, si è accorto di transazioni non autorizzate sul suo conto. La vicenda evidenzia le potenziali minacce legate all’uso di reti WiFi aperte.

La mattina si logga a una rete di WiFi pubblica e dopo poche ore rischia di trovarsi il conto corrente prosciugato. È successo a una monzese che ha raccontato l’accaduto sul seguitissimo gruppo Facebook “Sei di Monza se.”. Un racconto per mettere in allerta i “navigatori”. La donna quella mattina.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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