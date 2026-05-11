Un cittadino americano e uno svizzero sono risultati positivi all’hantavirus

Due cittadini, uno americano e uno svizzero, sono stati risultati positivi all’hantavirus. Domenica mattina, a Tenerife, nelle Isole Canarie, i passeggeri della nave da crociera MV Hondius hanno iniziato a sbarcare e sono stati trasferiti sui voli charter diretti ai loro paesi. La situazione ha portato a un intervento delle autorità sanitarie per gestire il caso e garantire le procedure di sicurezza.

Domenica mattina, a Tenerife, nelle Isole Canarie, i passeggeri della nave da crociera MV Hondius hanno iniziato a sbarcare, per poi essere trasferiti su voli charter diretti verso i rispettivi paesi d’origine. Il numero totale di casi confermati e probabili di hantavirus a bordo della nave è salito a nove, tra cui due persone decedute a causa del virus e una persona il cui decesso è tuttora sospettato di essere dovuto al virus. A bordo della nave ci sono 17 cittadini statunitensi che stanno tornando negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, a domenica almeno un passeggero era risultato positivo al virus. Il passeggero americano risultato positivo all’hantavirus verrà trasferito all’Unità di Biocontenimento del Nebraska al suo arrivo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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