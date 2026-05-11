Un cittadino americano rimpatriato da una nave da crociera colpita dall’hantavirus ha risultate positivo al test, anche se non presenta sintomi. Tra i diciassette americani rientrati, questa è l’unica persona con esito positivo, secondo quanto comunicato dalle autorità statunitensi. La notizia arriva mentre si prosegue il monitoraggio dei passeggeri e dell’equipaggio coinvolti nel caso.

Funzionari statunitensi fanno sapere che è asintomatico. Era stato rimpatriato dalla nave da crociera MV Hondius Uno dei diciassette cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’hantavirus è risultato positivo al test, ma è asintomatico, fanno sapere funzionari statunitensi. La notizia è arrivata il giorno dopo l’arrivo della MV Hondius nel porto di Granadilla a Tenerife, alle Isole Canarie, per consentire l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. A bordo della nave (della compagnia di crociere Oceanwide Expeditions) c’erano più di 140 persone, di oltre 20 nazionalità: tre sono morte dall’inizio dell’epidemia e cinque passeggeri sono risultati positivi al virus una volta lasciata l’imbarcazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, positivo un cittadino americano – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, positivo un cittadino americano. Quarantena, cosa farà Trump?Roma, 11 maggio 2026 – Sono 94 i passeggeri della nave da crociera MV Hondius sbarcati ieri nel porto di Granadilla de Abona a Tenerife e rimpatriati...

Hantavirus, proseguono i rimpatri. Cittadino Usa risultato positivo(Adnkronos) – Complessa operazione di rimpatrio per i passeggeri e i membri dell’equipaggio della nave da crociera MV Hondius, dove nei giorni scorsi...

Argomenti più discussi: Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus; Un cittadino americano è risultato positivo all’hantavirus; Hantavirus, un cittadino americano risultato positivo; Un cittadino americano è risultato positivo all’hantavirus.

Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus - x.com x.com

La donna di Alicante che ha avuto contatti con una persona deceduta da hantavirus risulta negativa al PCR - Reddit reddit