Profilassi per 53 contatti stretti del 15enne ricoverato per meningite la Asl di Chieti | Nessuna correlazione con il caso di Pescara

La Asl di Chieti ha avviato la profilassi per 53 persone considerate contatti stretti di un ragazzo di 15 anni ricoverato per meningite. La stessa autorità sanitaria ha precisato che il caso non è collegato con un episodio simile registrato a Pescara. Nel frattempo, dall’ospedale di Pescara si riferisce che le condizioni del giovane sono in miglioramento e si sta valutando il suo trasferimento dalla rianimazione alle Malattie infettive, secondo quanto comunicato dal laboratorio di Microbiologia della Asl Lanciano.

Mentre dall’ospedale di Pescara filtrano, seppur con la doverosa cautela, notizie di miglioramento delle condizioni del 15enne teatino ricoverato per meningite per il quale è imminente il trasferimento dalla Rianimazione alle Malattie infettive, dal laboratorio di Microbiologia della Asl Lanciano Vasto Chieti fanno sapere che la forma di meningite che ha colpito il ragazzo non è quella di tipo B, particolarmente aggressiva, come nel caso della donna 51enne stroncata purtroppo in poche ore. Confermata, quindi, l’assenza di correlazione tra i due casi. «Abbiamo trovato grande attenzione e sensibilità da parte di tutti - riferisce Ada Mammarella, responsabile del servizio - e piena disponibilità a seguire le nostre raccomandazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequentaUn 15enne di Chieti è ricoverato in Rianimazione pediatrica all’ospedale di Pescara per meningite. Meningite fulminante a Pescara, morta la sociologa Giovanna Romano. Grave anche un 15enne di ChietiLa donna morta a Pescara dopo aver contratto una meningite fulminante è Giovanna Romano, 51 anni, sociologa e animatrice della vita culturale della... Si parla di: Pescara, due casi di meningite: donna morta, ragazzo grave; Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti. Siena, un caso di tubercolosi all'istituto tecnico: profilassi per i contattiUn caso di tubercolosi è stato riscontrato all’Istituto tecnico Tito Sarrocchi di Siena. Secondo quanto spiegato dall’Asl Sud Est riguarda una persona che lavora nella scuola. Lunedì sera è stata ... corrierefiorentino.corriere.it