Il professor Matteo Bassetti ha ripreso a parlare dei potenziali effetti positivi del vino nella dieta mediterranea, concentrandosi su uno studio che indica come un calice al giorno possa ridurre i rischi di infarto. La ricerca analizza i benefici associati al consumo moderato di vino e le sue possibili implicazioni sulla salute cardiovascolare. Bassetti ha condiviso queste osservazioni in un intervento pubblico dedicato all’argomento.

Un calice di vino al giorno riduce i rischi di infarto. Così Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, torna sulla querelle sul consumo di vino e alcolici: fa bene o fa male? C’è una differenza sostanziale tra uso e abuso? L’alcol è considerato un agente cancerogeno, ma, spiega l’immunologo, nel vino ci sono anche sostanze che “in qualche modo fanno bene”, come indica anche una recente ricerca sulla dieta mediterranea. Matteo Bassetti e lo studio sulla dieta mediterranea Un calice di vino al giorno "riduce il rischio di infarto" L'alcol un agente cancerogeno Matteo Bassetti e lo studio sulla dieta mediterranea “Ci sono venuti gli spagnoli per dimostrare che la dieta mediterranea ha un impatto significativo sugli infarti“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Bassetti e lo studio sul calice di vino nella dieta mediterranea, "uno al giorno riduce rischi infarto"

