Un Bologna da sballo espugna Napoli per 3-2 | Le pagelle

Il Bologna ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Napoli in una partita ricca di emozioni. La squadra ospite è passata in vantaggio di due gol nel primo tempo, grazie anche a un gol di Bernardeschi e a un assist che ha portato al rigore trasformato da Orsolini. Tuttavia, il Napoli ha reagito e ha trovato due reti che hanno portato la partita sul risultato di parità, prima di subire il gol decisivo.

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