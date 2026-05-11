Un Bologna da sballo espugna Napoli per 3-2 | Le pagelle
Il Bologna ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Napoli in una partita ricca di emozioni. La squadra ospite è passata in vantaggio di due gol nel primo tempo, grazie anche a un gol di Bernardeschi e a un assist che ha portato al rigore trasformato da Orsolini. Tuttavia, il Napoli ha reagito e ha trovato due reti che hanno portato la partita sul risultato di parità, prima di subire il gol decisivo.
Katun di emozioni all’ombra del Vesuvio, con il Bologna che vola sul 2-0 ispirato da Bernardeschi da museo del calcio (gol del vantaggio con una saetta imprendibile e passaggio illuminante per il rigore procurato da Miranda e successivamente trasformato da Orsolini) per poi subire la rimonta.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
NAPOLI - BOLOGNA CREATORS FOOTBALL LEAGUE OPEN CUP | GIORNATA 2
Notizie correlate
Leggi anche: Napoli-Bologna, le pagelle: Miranda uomo ovunque da 7,5. Politano in giornata no, 5
Pasqua rossoblù: il Bologna espugna Cremona per 2-1 | Cronaca e pagelleLa perla balistica di Joao Mario sblocca subito il match, poi la zampata di Rowe mette in freezer il risultato già al 16’.
Argomenti più discussi: Un Bologna da sballo espugna Napoli per 3-2 | Le pagelle; Bologna, in casa avevano 8 mila euro e cinque chili di droga: Rifornivano i pusher; Spring Cup Adriasport - Torino Fc Cup. Su il sipario sulla 9^ edizione: 176 squadre e 440 partite tra Cervia e Cesenatico; Napoli-Bologna 2-3, le pagelle: Alisson non basta a un Conte da 5. Rowe, un lampo da 3 punti.
la Repubblica. . Un lunghissimo elenco di parole-chiave: 64 nomi di giocatori di ogni club di Serie A, dal Milan all’Inter, dalla Juve alla Lazio, dal Sassuolo al Bologna. Sono contenuti nel decreto di perquisizione della procura di Milano che indaga sull’agenzi facebook
ericamogliettinaingorda (@Ericaingorda) / Posts and Replies x.com
Dove trasferirsi in Italia con un adolescente reddit