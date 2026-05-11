Un Bologna da sballo espugna Napoli per 3-2 | Le pagelle

Da bolognatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Napoli in una partita ricca di emozioni. La squadra ospite è passata in vantaggio di due gol nel primo tempo, grazie anche a un gol di Bernardeschi e a un assist che ha portato al rigore trasformato da Orsolini. Tuttavia, il Napoli ha reagito e ha trovato due reti che hanno portato la partita sul risultato di parità, prima di subire il gol decisivo.

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Katun di emozioni all’ombra del Vesuvio, con il Bologna che vola sul 2-0 ispirato da Bernardeschi da museo del calcio (gol del vantaggio con una saetta imprendibile e passaggio illuminante per il rigore procurato da Miranda e successivamente trasformato da Orsolini) per poi subire la rimonta.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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