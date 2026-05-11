Napoli-Bologna le pagelle | Miranda uomo ovunque da 7,5 Politano in giornata no 5

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Napoli e Bologna, Miranda si distingue con una valutazione di 7,5, rimanendo una presenza costante in campo. Politano riceve un voto di 5, segnando una giornata sottotono. Tra i giocatori del Napoli, da segnalare le prestazioni positive di Alisson e Hojlund, mentre Bernardeschi si conferma tra i più brillanti della sua squadra.

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Fra i padroni di casa buone prestazioni di Alisson e Hojlund. Ottima anche la prova di Bernardeschi e Rowe tra i rossoblù.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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