Pasqua rossoblù | il Bologna espugna Cremona per 2-1 | Cronaca e pagelle

Il Bologna ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro Cremona. Nel corso della partita, un giocatore ha fornito un assist per un gol spettacolare del portoghese e successivamente ha assistito l’inglese per il raddoppio. La gara si è conclusa con il Bologna che ha portato a casa i tre punti, grazie a un’ottima prestazione di Miranda.

La perla balistica di Joao Mario sblocca subito il match, poi la zampata di Rowe mette in freezer il risultato già al 16’. Scintille nel finale dopo il gol su rigore di Bonazzoli: espulsi sia Maleh che Ferguson Un Miranda in versione aliena serve prima l’assist per l’eurogol del portoghese e poi offre all’inglese lo scarico del raddoppio. Partita largamente dominata dai felsinei e incendiatasi solo negli ultimi minuti con il penalty di Bonazzoli e un cartellino rosso per parte. Alla fine, però, è la band di Italiano a spuntarla, portando a casa tre punti fondamentali che riportano così nuovamente gli emiliani all'8° posto in classifica.Il miglior viatico possibile in vista della super sfida di giovedì contro l’Aston Villa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Capolavoro di Odgaard: il Bologna espugna Pisa al 90’ | Analisi e pagelle Il Bologna sciupa, la Lazio no: al Dall’Ara finisce 0-2 | Cronaca e pagelleTraversa di Moro, poi rigore sbagliato da Orsolini prima della doppietta di Kenneth Taylor. Temi più discussi: Nuova partnership tra Fondazione Rizzoli e Bologna FC 1909, i giocatori rossoblù in visita ai piccoli pazienti per gli auguri di Pasqua; Riecco le Vetrine Rossoblù. Un sogno chiamato Europa: Crediamoci, restiamo positivi; Il Bologna in gol al Rizzoli; Pasqua speciale al Rizzoli, i giocatori del Bologna FC portano gioia ai piccoli pazienti. Il Bologna fa un favore al Cagliari: rossoblù in ritiro da Pasquetta per lo spareggio salvezza con la CremoneseI felsinei sbancano Cremona e la squadra di Pisacane resta a + 3: risultato che fa respirare ma non cancella il momento nero, due punti nelle ultime otto partite e undici lunghezze di vantaggio sul te ... unionesarda.it Cremonese-Bologna 1-2, i rossoblù tornano a vincere. Decidono Joao Mario e RoweUn primo tempo perfetto, la squadra di Italiano batte gli avversari con due goal segnati nei primi quindici minuti. Al 90' rigore di Bonazzoli ma il Bologna non si fa piegare ... corrieredibologna.corriere.it Buona Pasqua rossoblù! - facebook.com facebook Che sia una Pasqua serena per tutti le famiglie con il rossoblù nel cuore. Noi c'abbiamo messo del nostro per addolcirvi questi giorni di festa da passare con le persone a voi care Non una sorpresa, ma una certezza: Noi ci siamo x.com