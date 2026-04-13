Dodici club di Serie A hanno espresso il proprio sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò come nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. La proposta riguarda un totale di 18 formazioni della massima divisione italiana, che si sono dette favorevoli a questa scelta. La candidatura di Malagò, attuale presidente del Comitato Olimpico Nazionale, si inserisce nel dibattito in corso tra le società calcistiche.

Sono al momento 18 i club di Serie A favorevoli alla candidatura di Giovanni Malagò a presidente della Figc, per succedere a Gabriele Gravina dopo le sue dimissioni. È quanto trapela dall’assemblea in corso in via Rosellini a Milano, a cui son presenti tutte le 20 società. Unici contrari sarebbero la Lazio e il Verona. La scadenza per presentare la candidatura a presidente della Figc è il 13 maggio, le elezioni sono in programma il prossimo 22 giugno a Roma. Il 67enne Malagò ha una lunga carriera di imprenditore e dirigente sportivo, è stato presidente del Coni per tre mandati dal 19 febbraio 2013 al 26 giugno 2025 riuscendo a riportare le Olimpiadi invernali in Italia con i Giochi di Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malagò, 18 club di serie A favorevoli a candidarlo come presidente Figc

18 club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato a presidenza FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc.

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