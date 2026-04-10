Jacobelli | Malagò presidente della FIGC con uno tra Maldini Baggio o Del Piero ma va prima di tutto cambiato il sistema Due competizioni da riformare Ecco come – ESCLUSIVA e VIDEO

Un giornalista ha rilasciato un’analisi esclusiva in cui ha parlato della possibile nomina di un nuovo presidente della FIGC, valutando come tra i candidati ci siano figure note nel mondo del calcio. Ha inoltre sottolineato la necessità di apportare modifiche significative al sistema calcistico nazionale, focalizzandosi su due competizioni che richiedono interventi di riforma. La discussione si è concentrata sui cambiamenti necessari prima di tutto nel funzionamento delle strutture e delle competizioni.

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