Un ascolto una visione | Morendo a occhi aperti di Promessa

Nuova puntata per Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, nella lettura di Antonino Jonathan Luzzi. Alessio Amigoni ascolta Morendo a occhi aperti, di Promessa. Ascolta la recensione. L’inverno, si sa, si chiude il 20 marzo. E sorprende forse che un album uscito il 27 marzo, Morendo ad occhi aperti, secondo album di un artista il cui nome d’arte – Promessa, contrazione di Pietro Messa – evoca uno sguardo rivolto al tempo successivo, ci riporti in pieno inverno: quello grigio e buio che caratterizza Milano, tanto nell’ambiente quanto nell’anima. Come un Virgilio nella Divina Commedia, il rapper, originario della zona Bicocca di Milano, ci accompagna in un viaggio di 39 minuti in 15 tappe, tra azioni e pensieri propri di un ragazzo di 23 anni: un racconto in cui tutto appare vissuto e, soprattutto, diretto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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He never wanted to be a hero but was forced to marry the empress, rising above all.

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