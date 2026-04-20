Un ascolto una visione | Tempo di Laila Al Habash

Nuova puntata per Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, nella lettura di Antonino Jonathan Luzzi. Pierluigi Spagnolo ascolta Tempo, di Laila Al Habash. Uscita: 24 ottobre 2025 Etichetta: M.A.S.T.Undamento Genere: pop Ascolta la recensione. Per Laila Al Habash, il tempo è un oggetto misterioso e impalpabile da maneggiare con cura: “È una cosa che tutti abbiamo ma nessuno sa usare davvero”, ci racconta. Laila nell’incontro ci parla anche di cosa significa oggi essere artista, giovane, e vivere la propria epoca con le cuffie nelle orecchie e il cuore pieno di domande. Come quella sul desiderio, altra parola chiave del disco, che aleggia tra i beat elettronici e i testi sospesi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Panoramica sull’argomento

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