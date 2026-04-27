Un ascolto una visione | Aperitivo napoletano di Ghygo

Nuova puntata per Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, nella lettura di Antonino Jonathan Luzzi. Pierluigi Spagnolo ascolta Aperitivo napoletano, di Ghygo. Ascolta la recensione. «Coniugando le mie radici con il dancefloor, sogno un mondo di artisti che si prendono meno sul serio. Né alto né basso, né sacro né profano». La frase che accompagna l’uscita di Aperitivo Napoletano (30 gennaio 2026) non è solo una dichiarazione d’intenti, ma una presa di posizione precisa sul modo di stare dentro – e contro – le categorie. Luigi Panella, produttore e DJ beneventano che opera con il nome d’arte di Ghygo, costruisce qui un immaginario sonoro che rifiuta le gerarchie e abita i margini, muovendosi con naturalezza tra cultura popolare e clubbing contemporaneo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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