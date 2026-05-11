Un annullo speciale per il primo raduno nazionale Vespa Club Lecco

Un nuovo annullo filatelico è stato emesso in occasione del primo raduno nazionale del Vespa Club Lecco, organizzato con il supporto di Poste Italiane. L’evento ha riunito appassionati provenienti da diverse parti del paese, che hanno partecipato alla manifestazione dedicata alla Vespa. La cerimonia di emissione dell’annullo ha rappresentato il momento centrale della giornata.

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