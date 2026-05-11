Un annullo speciale per il primo raduno nazionale Vespa Club Lecco
Un nuovo annullo filatelico è stato emesso in occasione del primo raduno nazionale del Vespa Club Lecco, organizzato con il supporto di Poste Italiane. L’evento ha riunito appassionati provenienti da diverse parti del paese, che hanno partecipato alla manifestazione dedicata alla Vespa. La cerimonia di emissione dell’annullo ha rappresentato il momento centrale della giornata.
Vespa Club Lecco celebra il primo raduno nazionale della Vespa con uno speciale annullo filatelico realizzato in collaborazione con Poste Italiane. L’annullo speciale sarà disponibile domenica 24 maggio dalle 8:00 alle 12:30 presso la postazione attivata per l’occasione in Largo Indipendenza a.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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