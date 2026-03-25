A Castelfiorentino si è svolto il raduno del Vespa Club, con la partecipazione di numerosi appassionati. La manifestazione ha visto la presenza di diversi modelli di Vespa, con veicoli di varie età esposti in piazza. L'evento ha coinvolto anche una sfilata attraverso le vie del centro storico, con i partecipanti che hanno mostrato le proprie vetture e condiviso esperienze.

E’ stato un simbolo di libertà per intere generazioni. Un veicolo a due ruote dalla meccanica semplice, funzionale, come si conveniva all’epoca. E allo stesso tempo economico, alla portata e apprezzato da tutti, a partire dai giovani. E’ questo il biglietto da visita della mitica “Vespa”, ideata dalla Piaggio nel lontano 1946, e che potremmo ammirare in decine di versioni originali domenica 29 marzo in Piazza Gramsci in occasione di “Vespe a Primavera”, 1° Raduno Vespa Club Castelfiorentino valido anche come 3° tappa del campionato regionale, che contempla anche corse a gimkana, musica e una doppia esibizione acrobatica con “Nicola l’Impennatore”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - A Castelfiorentino il raduno del Vespa Club

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ISCRIZIONI APERTE!!! Non perdetevi il 1º raduno nazionale vespa club Lecco, Memorial Andrea Memeo. Per motivi fiscali è richiesta la tessera motornext, per chi non abbia la possibilità di farla, è possibile richiederla presso di noi al costo di 5€ - facebook.com facebook