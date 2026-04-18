Primo raduno nazionale Vespa a Lecco

Da leccotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecco si terrà il primo raduno nazionale delle Vespa, con centinaia di appassionati che arriveranno da diverse regioni italiane. I partecipanti si ritroveranno nelle strade della città, portando con sé i motori accesi e le moto in perfetto ordine. L’evento si svolgerà lungo percorsi che attraversano paesaggi suggestivi, attirando gli appassionati di scooter d’epoca e moderni.

Arriveranno a frotte, con il rombo dei loro motori e le carrozzerie lucide come specchi. Arriveranno da ogni angolo d'Italia, attratti da un pezzo di territorio che sa essere tra i più belli che esistano. Il 23 e 24 maggio 2026, il Vespa Club Lecco organizza il suo primo Raduno Nazionale.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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