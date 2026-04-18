Primo raduno nazionale Vespa a Lecco
A Lecco si terrà il primo raduno nazionale delle Vespa, con centinaia di appassionati che arriveranno da diverse regioni italiane. I partecipanti si ritroveranno nelle strade della città, portando con sé i motori accesi e le moto in perfetto ordine. L’evento si svolgerà lungo percorsi che attraversano paesaggi suggestivi, attirando gli appassionati di scooter d’epoca e moderni.
Arriveranno a frotte, con il rombo dei loro motori e le carrozzerie lucide come specchi. Arriveranno da ogni angolo d'Italia, attratti da un pezzo di territorio che sa essere tra i più belli che esistano. Il 23 e 24 maggio 2026, il Vespa Club Lecco organizza il suo primo Raduno Nazionale.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa fra arte e raduno nazionalePontedera festeggia gli 80 anni di Vespa e lo fa con una serie di eventi che 'attraverseranno' la città mettendo in primo piano il suo simbolo.
Leggi anche: A Castelfiorentino il raduno del Vespa Club
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa fra arte e raduno nazionale; Vespisti dall’Italia e dall’Europa in sella ad Arezzo per tre giorni di eventi; Ottant’anni della Vespa. Mostre, raduni, concerti per il compleanno del mito.
A Capaccio raduno nazionale con il Vespa TourTra le curve della Costiera Cilentana e le vette degli Alburni, romba il cuore della passione su due ruote. Torna il Vespa Tour tra Miti e Leggende, raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Paestum ... ansa.it
Ottant’anni della Vespa. Mostre, raduni, concerti per il compleanno del mitoDa mercoledì 22 a domenica 26 una serie di iniziative in varie zone della città. Tra gli eventi anche la riqualificazione dell’ingresso del Villaggio Piaggio. . lanazione.it
Paterno : *SE AMI I MOTORI… NON PUOI MANCARE* Siamo felicissime di invitarvi al *primo raduno ufficiale RAM Tuning Car Basilicata* Un evento pensato per chi vive di passione, motori e belle vibrazioni *Sabato 18 Aprile* *Dalle 18:00* - facebook.com facebook