Sulle gambe venerdì 8 maggio presentazione del libro di Donatella Ferrini al Circolo della pesca di Antignano
Venerdì 8 maggio, alle 17.30, si terrà al Circolo della pesca - Moletto di Antignano la presentazione del libro "Sulle gambe" di Donatella Ferrini. L'incontro è promosso dall'Associazione Vivi Antignano nell'ambito del Circolo di lettura.Il romanzo si distingue per la sua capacità di affrontare.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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