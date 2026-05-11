Un adulto su quattro fuma ancora | scattano le iniziative per dire addio alla sigaretta

In città, circa il 25% degli adulti continua a fumare, nonostante le campagne di sensibilizzazione e i rischi noti per la salute. Le autorità locali hanno avviato diverse iniziative per aiutare le persone a smettere di fumare, coinvolgendo medici e servizi di supporto. La presenza di questa abitudine tra la popolazione adulta rappresenta ancora una sfida da affrontare nel percorso di prevenzione e miglioramento della qualità della vita.

Nonostante la crescente consapevolezza sui rischi per la salute, la sigaretta resta un’abitudine difficile da abbandonare per una fetta consistente della popolazione cesenate. Secondo gli ultimi dati della sorveglianza Passi (2022-2023), nel territorio di Cesena fuma il 23% degli adulti tra i 18.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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ho smesso di fumare per sempre. è stato facile

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