Una sigaretta accesa prima di andare a dormire ha causato un incendio in una abitazione, provocando la morte di tre bambini di 10, 9 e 7 anni. L’incendio si è sviluppato improvvisamente, con il fumo e le fiamme che hanno intrappolato i piccoli all’interno. Un familiare ha riferito di essere scappato via nel tentativo di mettersi in salvo, lasciando dietro di sé la scena della tragedia.

Una sigaretta accesa prima di andare a dormire, poi il fumo, le fiamme e la fuga nel panico. È una tragedia familiare quella che ha portato alla morte di tre bambini di 10, 9 e 7 anni, rimasti intrappolati in casa durante un incendio improvviso. Il padre, un uomo di 39 anni, è ora accusato di negligenza nei confronti di minori dopo essere uscito dall’abitazione senza riuscire a salvarli. La vicenda si è consumata nel giorno del Ringraziamento, trasformando una giornata di festa in un dramma irreversibile. Le vittime sono tre fratelli che non sono riusciti a mettersi in salvo mentre le fiamme si propagavano rapidamente all’interno dell’abitazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fuma una sigaretta e prende fuoco la casa, muoiono i tre figli piccolissimi. L’orrore: “È scappato via”

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