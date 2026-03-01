Fuma nel bagno dell’aereo rischia 3 mesi di carcere per una sigaretta in volo

Durante un volo di ritorno dalle Canarie, un passeggero è stato indagato dopo aver fumato una sigaretta nel bagno dell’aereo. La polizia ha aperto un procedimento e il coinvolto potrebbe affrontare una pena fino a tre mesi di carcere. L’episodio è avvenuto il 1 marzo 2026 a bordo di un aereo che transitava verso l’Italia.

Rimini, 1 marzo 2026 – È bastata una sigaretta accesa nel bagno di un aereo, durante il volo di ritorno dalle vacanze alle Canarie, per ritrovarsi indagato e rischiare di finire in tribunale. Una storia che ha dell’incredibile e che oggi vede coinvolto un 42enne residente nel Riminese, finito nel mirino della Procura di Bologna dopo un episodio avvenuto lo scorso autunno. I fatti risalgono a fine ottobre 2025. Il regno di Patrizia Gianferrari: confisca da 36,5 milioni per l’imprenditrice Il volo da Fuerteventura a Bologna e la sigaretta in bagno L’uomo si trovava a bordo di un volo partito da Fuerteventura e diretto a Bologna. Durante il viaggio si è chiuso nel bagno dell’aeromobile e ha acceso una sigaretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

