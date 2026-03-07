Pisa cadavere recuperato nell’Arno a Santa Croce | indagini in corso

Nella mattina del 7 marzo, un corpo senza vita è stato recuperato nel fiume Arno a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le prime verifiche. Le indagini sono in corso per stabilire le cause del decesso e identificare la persona. La zona è stata messa sotto controllo mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nelle acque del fiume Arno nella mattinata di oggi, 7 marzo, a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. Il cadavere si trovava in acqua ed è stato individuato grazie alla segnalazione di un passante. Secondo le prime informazioni, l'allarme è scattato intorno alle 10.10, quando una persona di passaggio ha notato il corpo all'altezza del ponte della strada provinciale 44 e ha immediatamente avvisato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, che hanno provveduto al recupero della salma dal fiume. Dalle prime verifiche, il corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione, elemento che potrebbe rendere più complessa l'identificazione.