Umbria la sfida della coabitazione | nuovi modelli per la fascia grigia
In Umbria, si discute di nuovi modelli di coabitazione tra generazioni come soluzione ai costi degli affitti. Si analizza chi sono i cittadini considerati nella fascia grigia, ovvero quelli esclusi dalle case popolari, e quali sfide si presentano nel favorire questa forma di convivenza. La questione riguarda sia le modalità di implementazione che le eventuali ripercussioni sul mercato immobiliare locale.
? Domande chiave Come può la coabitazione tra generazioni abbattere i costi degli affitti?. Chi sono i cittadini della fascia grigia esclusi dalle case popolari?. Cosa offre il modello di Umbertide per combattere la solitudine degli anziani?. Come possono i nuovi studentati fermare lo spopolamento delle città universitarie?.? In Breve Coop Umbria Casa gestisce circa 800 alloggi integrando servizi sociali e relazionali.. Il modello a Umbertice prevede servizi Legacoop come aiuto compiti e orti solidali.. Nuovi progetti per studentati a Perugia sono previsti nel corso del prossimo anno.. La strategia mira a sostenere la fascia grigia con canoni calmierati in Umbria.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Emergenza abitativa. Cresce la ’fascia grigia’. Testimonianze e analisiEMPOLI Il tema della casa torna al centro del dibattito pubblico con l’iniziativa “La fascia grigia - Il miraggio della casa per le famiglie a basso...
Leggi anche: Anziani soli in grandi case e giovani senza abitazione, lanciata la sfida della coabitazione: "Il 70% la vorrebbe"
Argomenti più discussi: Festival Internazionale del Giornalismo 2026: 16 e 18 aprile i due eventi sulle Politiche di Coesione della Regione Umbria. - Archivio; La cultura come motore della ricchezza umbra: la sfida di Bori che ridisegna l'economia della regione; Al via domani il Calendimaggio di Assisi: sfida tra Sopra e Sotto; Edilizia, la sfida dei costruttori: Opere pubbliche, qui un potenziale di investimenti da due miliardi.