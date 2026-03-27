I poveri a Forlì un pasto lo trovano, un vestito anche. Ma la casa no. È questo il grido d'allarme emerso nella sala riunioni del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo, dove sono stati presentati i risultati dell'indagine "Solitudine ed emergenza abitativa". Lo studio, condotto dall’Università di Bologna e finanziato dal Comitato, fotografa una realtà paradossale: da un lato anziani proprietari di case sovradimensionate che soffrono di isolamento; dall'altro giovani e famiglie fragili che non trovano un tetto. A Forlì il 40% delle famiglie è composto da una sola persona, e la metà di queste sono anziani. La... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Anziani soli in grandi case e giovani senza abitazione, lanciata la sfida della coabitazione: "Il 70% la vorrebbe"

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Tutto quello che riguarda Anziani soli

Temi più discussi: Badante di condominio per anziani soli in casa, , la nuova figura nei condomini alternativa alla casa di riposo; Anziani soli nelle aree fragili: SPI CGIL Macerata presenta i risultati della ricerca VAI Grande partecipazione a Caldarola per il convegno sulla vulnerabilità abitativa e di salute degli anziani; Anziani sempre più soli e abbandonati dalle istituzioni; Anziani più attivi e meno soli grazie al progetto Amis, che arriva ora in tutti i quartieri di Milano.

Se gli anziani soli ospitano chi non trova casa: in Liguria una proposta di legge per il cohousingSe gli anziani soli ospitano chi non trova casa: in Liguria una proposta di legge per il cohousing ... msn.com

Anziani più attivi e meno soli grazie al progetto Amis, che arriva ora in tutti i quartieri di MilanoNelle Case di Quartiere l'iniziativa ha coinvolto gli anziani con incontri che hanno promosso socializzazione e stili di vita sani: movimento, merende salutari e approfondimenti. I risultati su fisico ... msn.com

Nel Sottosopra nessuno si salva da solo. Nella vita reale, nemmeno. Ci sono persone fragili, anziani soli, famiglie che ogni giorno affrontano battaglie invisibili. E queste battaglie invisibili non sono mostri a tre teste ma bisogni concreti. Con il corso gratuito d - facebook.com facebook

Nel carcere di Vercelli il “Pranzo dell’Amicizia” tra detenuti e anziani soli x.com