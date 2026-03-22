A Empoli il Comune ha avviato l’iniziativa “La fascia grigia - Il miraggio della casa per le famiglie a basso reddito” nell’ambito del Progetto “Giglio”. L’obiettivo è affrontare l’emergenza abitativa e analizzare le difficoltà di accesso alle abitazioni per le famiglie con redditi bassi, con testimonianze e approfondimenti sul fenomeno della cosiddetta “fascia grigia”.

EMPOLI Il tema della casa torna al centro del dibattito pubblico con l’iniziativa “La fascia grigia - Il miraggio della casa per le famiglie a basso reddito”, promossa dal Comune di Empoli nell’ambito del Progetto “Giglio”. L’appuntamento è per giovedì 26 marzo alle 15 alla Sala soci Coop del Centro*Empoli. Obiettivo dell’incontro è approfondire una delle questioni sociali più urgenti del territorio: la crescente difficoltà di accesso alla casa per quella “ fascia grigia ” composta da cittadini e famiglie che, pur lavorando, non riescono a sostenere i costi del mercato abitativo e che non rientrano nei criteri dell’edilizia residenziale pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza abitativa. Cresce la ’fascia grigia’. Testimonianze e analisi

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