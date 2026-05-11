Il centrodestra in Umbria denuncia un disavanio di 234 milioni di euro nel settore sanitario. La questione ha portato a interrogativi sul possibile impatto di un nuovo aumento fiscale sulle famiglie locali. La gestione del bilancio della sanità è stata oggetto di critiche, con accuse rivolte alle modalità di amministrazione e alle decisioni prese in passato. La situazione ha suscitato discussioni sulla sostenibilità del sistema e sulla trasparenza delle scelte finanziarie.

? Domande chiave Come influirà il nuovo aumento fiscale sulle tasche delle famiglie umbre?. Perché la gestione del bilancio sanitario è finita sotto accusa?. Chi sono i responsabili della manovra che incide per 250 milioni?. Come cambierà l'accesso alle cure con l'unificazione delle due ASL?.? In Breve Impatto fiscale stimato in 250 milioni di euro entro il 2028 per cittadini e imprese.. Delibera 378 del 22 aprile 2026 indica 103 milioni per l'equilibrio del bilancio.. Andrea Romizi e Paola Agabiti criticano la nuova legge sulla cultura senza consultazioni.. Contestazioni di Eleonora Pace, Laura Pernazza e Enrico Melasecche sulla gestione del Consiglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, il centrodestra attacca: “234 milioni di buco in sanità

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