Fabrizio Marabello ha espresso critiche nei confronti dei sindaci di centrodestra della provincia di Savona, accusandoli di non aver sostenuto la riapertura del pronto soccorso di Albenga. Ha inoltre commentato che l’attuale amministrazione regionale, guidata dal sindaco di Genova, rappresenta una continuità con l’amministrazione precedente. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel dibattito locale sulla gestione dei servizi sanitari nell’area.

Fabrizio Marabello accusa i sindaci di centrodestra della provincia di Savona di aver abbandonato la lotta per riaprire il pronto soccorso di Albenga, definendo l’attuale amministrazione regionale di Bucci come una replica di quella di Toti. L’ex esponente di Fratelli d’Italia, ora legato al progetto Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, ha espresso un giudizio severo sulla tenuta politica del suo schieramento nel comprensorio albenganese. Secondo Marabello, esiste una discrepanza tra le promesse iniziali e l’operato dei primi amministratori locali. Il portavoce della Fondazione Giorgio Almirante e di Gianni Alemanno in Liguria sostiene che le due principali coalizioni politiche siano ormai speculari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Albenga: Marabello attacca il centrodestra e Bucci

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