Buco nella sanità Fontana nega ma non troppo | Stiamo cercando l’equilibrio E attacca il centro-sud

Alla fine dell’anno, Regione Lombardia potrebbe trovarsi a dover affrontare alcune criticità nel settore sanitario. Il presidente della regione ha dichiarato che stanno cercando un equilibrio, negando però l’esistenza di un problema strutturale. Nel frattempo, ha anche rivolto attacchi al centro-sud, senza fornire dettagli specifici. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni per gestire le risorse disponibili.

Milano, 18 marzo 2026 – Che alla fine dell’anno Regione Lombardia possa trovarsi a fare i conti con un disavanzo alla voce s anità sembrano confermarlo le parole scandite ieri dallo stesso Attilio Fontana, che poi ha attaccato l’eventuale revisione dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale così come chiesta e rivendicata dai presidenti delle Regioni di centro-sud e rimarcato come non in tutti i casi un aumento delle risorse si traduca automaticamente in un aumento della qualità della sanità regionale. Questo perché – in sintesi – contano i numeri della platea potenziale di pazienti del sistema e le economie di scala che ne derivano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Buco nella sanità, Fontana nega ma non troppo: “Stiamo cercando l’equilibrio". E attacca il centro-sud Articoli correlati Sanità, rischio buco da 1,6 miliardi: "Fontana e Bertolaso chiariscano""La notizia del possibile buco da un miliardo e seicento milioni di euro nel bilancio regionale, denunciata da Il Giorno, va assolutamente chiarita". “Il buco nella sanità pugliese non è spuntato negli ultimi giorni”“Alla Regione Puglia si è improvvisamente scoperto che nella sanità c’è un buco di 369 milioni di euro. Tutti gli aggiornamenti su Buco nella sanità Fontana nega ma non... Temi più discussi: Buco nella sanità, Fontana nega ma non troppo: Stiamo cercando l’equilibrio. E attacca il centro-sud; Cosa sappiamo del possibile buco da 1,6 miliardi di euro nella sanità in Lombardia; Il rischio buco nella sanità lombarda, vertice di maggioranza sulle cifre. Bertolaso minimizza, lo Stato no; Il governatore della Lombardia Attilio Fontana andrà al Remigration Summit dell'estrema destra a Milano. Sanità, rischio buco da 1,6 miliardi: Fontana e Bertolaso chiariscanoLa notizia del possibile buco da un miliardo e seicento milioni di euro nel bilancio regionale, denunciata da Il ... ilgiorno.it Cosa sappiamo del possibile buco da 1,6 miliardi di euro nella sanità in LombardiaPotrebbe esserci un buco da 1,6 miliardi di euro alla voce sanità nel prossimo bilancio regionale della Lombardia ... fanpage.it I NUMERI NON MENTONO E I CONTI NON TORNANO. Un buco da 1 miliardo in cinque anni per la sanità toscana. Dentro ai bilanci ci sono sprechi e inefficienze. I conti non tornano, tanto che il Presidente Giani ha dovuto far saltare il Consiglio regionale di d - facebook.com facebook L'ultima di Gratteri, la pezza peggio del buco. "Chi mi conosce- dice oggi Gratteri- sa quanto io consideri il giornalismo, anzi proprio questo governo in una delle riforme che ha fatto impedisce ai giornalisti, soprattutto quelli di cronaca nera, di fare il loro lavoro" x.com