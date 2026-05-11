Ultimo i fan si riuniscono al Gianicolo | flashmob al tramonto

I fan di Ultimo si sono incontrati al Gianicolo per un flashmob al tramonto. L’evento è stato organizzato online, con appelli sui social media per coordinare l’afflusso dei partecipanti. Prima dell’inizio, sono state prese misure per evitare disagi alla circolazione cittadina, includendo limiti di accesso e indicazioni per i partecipanti. L’area è stata sorvegliata da personale incaricato di gestire l’afflusso e mantenere l’ordine.

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? Domande chiave Dove si terrà esattamente il raduno della Generazione Ultimo?. Come si sono organizzati i fan per evitare disagi alla città?. Perché questa iniziativa segue lo striscione apparso al Colosseo?. Cosa accadrà tra trenta giorni a Tor Vergata?.? In Breve Evento organizzato dalla Generazione Ultimo tramite la pagina social @noisiamoultimo.. Precedente manifestazione con striscione al Colosseo avvenuta il 26 marzo scorso.. Manifestazione regolamentata presso la Questura di Roma ai sensi dell'articolo 18 TULPS.. Countdown di 30 giorni verso il concerto programmato a Tor Vergata.. Il prossimo 4 giugno, alle ore 19:30, la Terrazza del Gianicolo ospiterà un flashmob al tramonto organizzato dai fan di Ultimo per celebrare i trenta giorni che separano il grande evento musicale da Tor Vergata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ultimo, i fan si riuniscono al Gianicolo: flashmob al tramonto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Flashmob al tramonto per Ultimo: l'annuncio dei fan a "-30 da Tor Vergata"Lo scorso 26 marzo, a 100 giorni dal concerto di Ultimo a Tor Vergata, i fan avevano affisso un grande striscione davanti al Colosseo. Bolkestein, i balneari si riuniscono al TebaldiniSi torna a parlare di direttiva Bolkestein e di concessioni balneari a San Benedetto del Tronto.